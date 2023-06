Charttechnisch betrachtet, bewege sich der EURO STOXX 50 weiterhin seit Ende April in einer engen Handelsspanne zwischen dem unteren und mittleren Bollinger-Band, die zwischen 4.230 und 4.350 Punkten lägen. Nach der positiven Gegenbewegung am Freitag befinde sich der EURO STOXX 50 in einer charttechnisch neutralen Ausgangssituation.



Auf der Oberseite würden die 38-Tage-Linie sowie das mittlere Bollinger-Band bei ca. 4.350 Punkten einen Widerstand darstellen. Auf der Unterseite sollte das untere Bollinger-Band bei 4.230 Punkten erneuten Tests standhalten. Falls nicht, seien Bewegungen bis zum 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.138 Punkten - wie im März - durchaus wieder möglich. In dieser Woche würden sich die Blicke insbesondere auf die deutsche Industrieproduktion richten, die am Mittwoch veröffentlicht werde, nachdem sie im März überraschend um 3,4% gefallen sei.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2% zugelegt und bei 33.763 Punkten geschlossen. Besonders gefragt gewesen seien Zykliker (+3,3%) und Immobilienaktien (+3,1%). Die Erhöhung der Schuldenobergrenze habe für die erhoffte Erleichterung an den Aktienmärkten gesorgt, gleichzeitig sei die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause im Juni gestiegen, obwohl sich FED-Offizielle nach wie vor für eine weitere Straffung der Geldpolitik aussprechen würden. Der Arbeitsmarkt sei immer noch stark, mit 339.000 neu geschaffenen Stellen im Mai, trotz eines Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 3,7%.



Nachdem die letzten Wochen stark von einer positiven Entwicklung von Technologieaktien dominiert gewesen seien, hätten in den vergangenen Wochen auch die zuletzt wenig gefragten Sektoren von Kurszuwächsen partizipiert. So auch der Dow Jones, der mustergültig an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.767 Punkten) Unterstützung gefunden habe und so für einen starken Wochenausklang gesorgt habe. Dadurch sei er dem langfristigen Abwärtstrend, der sich aus den Hochpunkten von Anfang Januar 2022 über Dezember 2022 herleiten lasse, sehr nahe gekommen. Ein Überschreiten wäre ein positives Signal, auch wenn weitere Widerstände unmittelbar höher im Bereich zwischen 34.109 und 34.350 Punkten lägen.



Angesichts der überverkauften Indikatorenlage vieler Sektoren außerhalb des Technologiesektors würden die Analysten ein Erreichen des Widerstands bei 34.856 Punkten für möglich halten. Aktuell würden sie sowohl das Abwärts- als auch das Aufwärtspotenzial als limitiert ansehen. Aus ihrer Sicht sei es jedoch ratsam, eventuelle Stärke in den nächsten Wochen zu einer Reduzierung der Aktienquote zu nutzen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) (Juni-Kontrakt) notiere aktuell bei 134,94%-Punkten. Aktuell liege der Bund-Future genau auf seiner wichtigen Unterstützung bestehend aus der 38-Tage- und der 90-Tage-Linie bei 134,93%-Punkten. Die Renditen von zehjährigen Bundesanleihen seien am Freitag deutlich gesunken, nachdem zuvor vier Tage in Folge Kaufinteresse überwogen habe. Die Wochenperformance sei die stärkste seit dem Krisenmonat März gewesen. Charttechnisch sollte der Bund-Future nicht unter die vorgenannte wichtige Unterstützungsmarke fallen, da ansonsten mit deutlichen Abgaben 132,96%-Punkten zu rechnen wäre.



Nach der Beilegung des Streits um die Schuldenobergrenze seien die Investoren bereit gewesen, mehr Risiko zu nehmen. Ob dieser Trend anhalte, bleibe abzuwarten. Eine Rezession in den USA sei immer noch das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Monate. Dadurch dürften die Unternehmensgewinne unter Druck geraten und die Aktienkurse nachgeben. Bis Klarheit bestehe, könnten risikobewusste Anleger investiert bleiben. (05.06.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 16.051 Punkten und damit rund 400 Punkte über dem Wochentief bei 15.629 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Vor allem der Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA habe die Investoren verunsichert und die Indices in den USA aber auch in Europa stark belastet. Nachdem sich die Demokraten und Republikaner in beiden Häusern auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze hätten einigen können, sei es an den Aktienmärkten deutlich aufwärts gegangen. Der DAX habe zudem die 38-Tage-Linie bei aktuell 15.890 Punkten überwunden. Bis zum Allzeithoch seien es somit lediglich rund 300 Punkte. Charttechnisch gelte es das Abwärts-Gap vom 24.05. bei 16.153/16.008 Punkten zu schließen.Gegen einen schnellen weiteren Anstieg würden hingegen die technischen Indikatoren sprechen. Der ADX-Index falle weiter. Auch das Momentum nehme zuletzt deutlich ab. Während der Relative Stärke Index RSI erneut zu steigen beginne, deute der Trendindikator Stochastik abwärts. Auch der MACD-Indikator liege unter seiner Signallinie und habe eine abnehmende Tendenz. Die Analysten würden denken, dass vor der nächsten Sitzung der FED am 14.06. nur wenig Aufwärtspotenzial bestehe. Solange der DAX sein Tief vom 31.05. bei 15.629 Punkten nicht unterschreite, bleibe der Aufwärtstrend jedoch intakt.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.323 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 0,32% gefallen. Der europäische Aktienmarkt habe zum Wochenausklang eine positive Gegenbewegung hingelegt. Dies werde vor allem auf Berichte zurückgeführt, dass China Maßnahmen zur Unterstützung seines angeschlagenen Immobiliensektors entwickele und der jüngste US-Arbeitsmarktbericht möglicherweise einen Grund für die Federal Reserve liefere, weitere Zinserhöhungen zu verzögern.