Umgekehrt würden die Experten von Franklin Templeton mit einer größeren Unsicherheit im Segment der Konsumgütertechnologie rechnen, da die positiven Impulse aus der Coronapandemie weiter abnähmen, die Energiepreise in Europa steigen würden und sich die globale Wirtschaftstätigkeit abschwäche. Segmente wie die IT-Hardware für Verbraucher, Spiele, E-Commerce und digitale Werbung könnten noch einen etwas längeren Weg bis zur Erholung vor sich haben. Die Experten von Franklin Templeton würden auch davon ausgehen, dass die zyklischen Konsumausgaben angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit und des Rückgangs der überschüssigen Ersparnisse der privaten Haushalte, die sich während der Pandemie angesammelt hätten, bei anhaltend hoher Inflation schrumpfen würden. Dies habe begonnen sich bereits im zweiten Halbjahr 2022 abzuzeichnen, was negative Korrekturen der Schätzungen für die Halbleiter-, PC-, Spiele- und Internetbranche zur Folge gehabt habe.



Wir glauben zwar, dass das unter dem Trend liegende Wachstum in diesen Branchen bis 2023 anhalten werde, sind jedoch auch der Überzeugung, dass wir uns dem Punkt nähern, an dem die Bewertungen diese Einschätzung widerspiegeln, so die Experten von Franklin Templeton. In diesen verbraucherorientierten Kategorien würden sich die Experten unverändert auf Unternehmen konzentrieren, die eine bedeutende Größenordnung erreicht hätten und die sich auf Unterthemen wie Wandel bei Digitalen Medien, neue Handelsformen, Elektrifizierung und Autonomie stützen würden.



Unserer Analyse zufolge ist unsere Strategie für eine Erholung gut positioniert, sobald sich die Zinsen stabilisieren und die Anleger zu unternehmensorientierten Technologietiteln zurückkehren, so die Experten von Franklin Templeton. Dabei handle es sich um qualitativ hochwertige Unternehmen, die ein überdurchschnittliches langfristiges Wachstumspotenzial, niedrigere Risikoeinschätzungen und verbesserte Bewertungen aufweisen würden. Für Anleger, die unsere langfristige Sichtweise teilen, ist das Risiko-/Ertragsprofil im Technologiesektor aus unserer Sicht wahrscheinlich so gut wie seit mehreren Jahren nicht mehr, so die Experten von Franklin Templeton. Sollten sich die Zinssätze in den kommenden Monaten stabilisieren, könne der Technologiesektor nach Einschätzung der Experten in diesem Umfeld eine attraktive Kombination aus "Offensive" und "Defensive" bieten, da er ein höheres Niveau an dauerhaftem säkularem Wachstum sowie starke Bilanzen und Margen aufweise.



Letztendlich stecke der digitale Wandel nach Erachten der Experten von Franklin Templeton noch in den Kinderschuhen, berge aber langfristige säkulare Wachstumsimpulse, die aus Sicht der Experten weit über den aktuellen Konjunkturzyklus hinausreichen würden. Die Unternehmen der digitalen Wirtschaft hätten in den letzten 20 Jahren das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den USA stetig übertroffen, was auf die kontinuierlichen Investitionen von Venture Capital (VC) über alle Zyklen hinweg zurückzuführen sei. Dennoch würden diese Unternehmen nur etwa 10% des gesamten BIP ausmachen. Der Analyse der Experten von Franklin Templeton zufolge werde dieser Trend in allen Regionen auf absehbare Zeit weiter zunehmen. Wir werden uns wahrscheinlich unverändert an Unternehmen beteiligen, die wir für qualitativ hochwertig halten und die am besten positioniert sind, um von diesem Wachstum zu profitieren, so die Experten von Franklin Templeton. (05.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf das Jahr 2023 rechnen wir damit, dass die Unternehmen trotz des moderaten Anstiegs der Zinssätze und der sich abschwächenden Wirtschaftsaktivität viele ihrer Vorhaben im Bereich des digitalen Wandels fortsetzen werden, wenn auch in einem verlangsamten Tempo, so Jonathan Curtis, Portfolio Manager bei Franklin Templeton.Das liege daran, dass diese Investitionen gerade wegen des inflationären Umfelds die notwendigen Produktivitätssteigerungen bewirken würden. Chancen bestünden nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton in qualitativ hochwertigen plattformähnlichen Unternehmen, die für den Betrieb ihrer Kunden unverzichtbar seien, ferner in Unternehmen für Unternehmenssoftware und IT-Dienstleistungen sowie in den Unterthemen Secure Cloud und Software-as-a-Service (SaaS), Künstliche Intelligenz (KI)/Maschinelles Lernen, Zukunft der Arbeit und Cybersicherheit.