Sie würden eh schon zu den Überfliegern auf dem Börsenparkett gehören, die Aktien von Meta Platforms und Amazon.com. Sie hätten zuletzt ihren Gipfelsturm noch beschleunigt. Amazon.com etwa habe sich seit den 2022er-Tiefs verdoppelt, Meta Platforms mehr als vervierfacht.



Am Donnerstag sei im nachbörslichen Handel an der Technologiebörse NASDAQ zeitweise ein Nachfragesog entstanden. Die Amazon.com-Aktie habe sich um bis zu 12% verteuert. Das entspreche einem Börsenwert von rund 200 Mrd. USD. Meta Platforms hätten Anleger um 15% gen Norden befördert - ein Plus von 150 Mrd. USD. Es sei davon auszugehen, dass die starke Nachfrage die Kurse am Freitag im regulären Handel nach oben treiben werde. (02.02.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Da komme was zu auf Anleger an diesem Freitag, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die beiden Technologie-Schwergewichte Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) hätten am Donnerstagabend mit ihren Quartalsergebnissen Zweifler Lügen gestraft. Sie hätten in den zurückliegenden Monaten mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Das Resultat: Ein beinahe beispielloser Run auf ihre Aktien.