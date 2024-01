Super Micro Computer produziere Computer für Rechenzentren, wo sie für Websites, Datenspeicherung und Anwendungen wie Algorithmen für künstliche Intelligenz genutzt würden. Die Aktie befinde sich seit April 2023 im AKTIONÄR-Depot. Performance seitdem: 307 Prozent.



Weiterhin vom KI-Boom werde auch NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) beflügelt. Am Mittwoch klettere die Aktie über die 600-Dollar-Marke. Performance seit AKTIONÄR-Empfehlung vom Herbst 2022: +330 Prozent.



Netflix habe seit dem AKTIONÄR-Tipp vom Juni 2022 nun 190 Prozent zugelegt. Der Konzern habe im vergangenen Quartal mehr als 13 Millionen Kunden hinzugewonnen und damit die Erwartungen am Markt weit übertroffen. Die Strategie des Unternehmens, kompromisslos gegen Trittbrett-Nutzer vorzugehen, gehe bislang auf.



Vorbörslich gewinne die Aktie zehn Prozent und steige auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.



Bei NVIDIA, Netflix und Co seien die Bullen fest am Drücker. Anleger, die in Tech unterinvestiert seien, sollten das schnell ändern. (24.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Börse heißt es weiter: Die Hausse nährt die Hausse - vor allem bei Technogie-Aktien, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) sorge mit seinen starken Nutzerzahlen zusätzlich für gute Stimmung bei den Anlegern. Vorbörslich würden etliche Titel aus dem Sektor im Plus notieren. Nicht zu bremsen: der AKTIONÄR-Depotwert Super Micro Computer (ISIN US86800U1043/ WKN A0MKJF).Super Micro Computer werde nach wie vor von den starken Quartalszahlen getragen, die das Unternehmen in der vergangenen Woche vorgelegt habe. Der Konzern habe nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal einen Umsatz zwischen 3,6 und 3,65 Milliarden Dollar verbucht. Die ursprüngliche Prognose des Unternehmens habe auf 2,7 bis 2,9 Milliarden Dollar gelautet. Die Analysten hätten mit Erlösen von 3,1 Milliarden gerechnet.