Der DAX sei um +1,23%, der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um -1,21% und der TecDAX (ISIN DE0007203275 / WKN 720327) um -1,14% gestiegen.



Der Dow Jones sei um +0,89%, der S&P 500 um -1,33% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -1,70% geklettert.



Die Deutsche Leasing Gruppe habe im GJ 21/22 zum zweiten Mal seit Bestehen des Unternehmens die EUR 10 Mrd. Marke überschritten. Zur positiven Entwicklung habe auch das Neugeschäft der Tochtergesellschaft Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) mit EUR 2,4 Mrd. beigetragen; dabei insbesondere der Bereich erneuerbare Energien mit einer deutlich gestiegenen Anzahl an Projekten. "Mit den Sparkassen als starken Partner unterstützen wir den Mittelstand bei seinen Transformationsvorhaben. Die Deutsche Leasing Gruppe bietet bereits heute Lösungskonzepte zu Energieerzeugung, Energieeffizienz und E-Mobilität an", so der Vorstandsvorsitzende Kai Ostermann.



Die Nürnberger LEONI AG (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) solle von der Börse genommen werden. Das Unternehmen habe am Mittwoch mitgeteilt, dass im Rahmen einer Sanierung ein Kapitalschnitt geplant sei. Großaktionär Pierer sei bereit, EUR 150 Mio. an frischem Kapital zur Verfügung zu stellen und Alleineigentümer zu werden. Die übrigen Aktionäre würden aufgrund des Kapitalschnitts leer ausgehen. Die Aktie sei unter die Räder gekommen.



Der EUR/USD habe den Handel bei 1,0842 (-0,01%) verlassen. Ölpreise hätten ihren Anstieg der letzten Tage fortgesetzt. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste USD 78,28. (30.03.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tech-Optimismus und Erholung bei den Banken sorgten für ein positives Aktienumfeld, so die Analysten der Nord LB.Infineon ( ISIN DE0006231004 WKN 623100 , +6,90%) (Anhebung der Prognosen - für Q2 zeichne sich Milliardengewinn ab) und Vonovia ( ISIN DE000A1ML7J1 WKN A1ML7J , +5,65%) hätten sich an die Spitze des deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gesetzt. Der DAX habe fester geschlossen.Schlusslicht im DAX seien am Mittwoch die Papiere von Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) gewesen. Nach der Bekanntgabe des Verkaufs von 20 Millionen Aktien des Kuwaiter Staatsfonds (für EUR 69,27 je Aktie) sei der Autokonzern aus Sindelfingen gestern mit minus 2,13% (Schluss-kurs EUR 70,36) aus dem Handel gegangen.