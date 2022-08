Paris (www.aktiencheck.de) - Irren ist bekanntlich menschlich, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Das Gesetz ziele in erster Linie darauf ab, die Inlandsproduktion von Halbleitern aufzupeppen. Im Zuge der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Lieferkettenprobleme sei deutlich geworden, dass die US-Wirtschaft zu sehr von Chip-Importen abhängig sei. Nach Angaben des Weißen Hauses würden aktuell rund 75 Prozent aller weltweit produzierten Chips in Fernost hergestellt, die US-Produktion sei hingegen auf knapp zehn Prozent zurückgefallen. Das neue Gesetz mit einem Gesamtvolumen von 280 Milliarden Dollar sehe deshalb Subventionen und Investitionen in Höhe von rund 53 Milliarden Dollar vor, um vor Ort neue Produktionskapazitäten zu schaffen. Ein weiterer Löwenanteil der Gelder gehe in die Forschung für neue Chips und Technologien. Wirkung zeige das Gesetz bereits jetzt. Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU), nach Umsätzen die Nummer zwei der Halbleiterhersteller in den USA, habe jüngst ein Investitionspaket in Höhe von 40 Milliarden Dollar für neue Produktionsanlagen für Speicherchips bekannt geben.Anleger würden sich nun sicherlich fragen: Welche Unternehmen würden stärker vom Geldsegen als andere profitieren? Die Analystenmeinungen würden hier auseinandergehen. Allerdings würden als Hauptprofiteure häufiger solche Unternehmen genannt, die Halbleiter nicht nur entwickeln, sondern auch selbst produzieren würden. Die Namen Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) und Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) würden in diesem Zusammenhang regelmäßig erwähnt. Von dem Geldsegen könnten aber auch ausländische Hersteller profitieren, sofern sie in den USA produzieren würden. Die Chip-Giganten Samsung (Südkorea) (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN, NASDAQ OTC-Symbol: SSNGY) und TSMC (Taiwan) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) würden dazu gehören. (12.08.2022/ac/a/m)