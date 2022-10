Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend nach US-Börsenschluss sorgten die Quartalszahlen von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) für große Unsicherheit, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe am Freitag die Anfangsgewinne nicht halten können, sei kurze Zeit später ins Minus gerutscht und habe das Tagestief vom Mittwoch getestet. Gestern habe das Paar über dem 78,6%-Retracement des Abwärtsimpulses, der vor sechs Wochen begonnen habe, gedreht. Dabei seien die gesamten Gewinne von der gestrigen Sitzung zunichte gemacht worden. Nach dem Kursrückgang notiere das Paar wieder unter der Parität. Die Marke von 1,0 sei gestern erstmals seit über einem Monat zurückgewonnen worden. EUR/USD habe sich gegenüber dem Jahrestief zwischenzeitlich fast um 6% erholt. Doch solange das September-Hoch bei 1,0197 nicht durchbrochen werde, sei der langfristige Abwärtstrend intakt.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Freitag deutlich schwächer in den europäischen Handel gestartet. Der Index habe das gestrige Tagestief getestet, das nur wenige Punkte über der Marke von 13.000 Punkten liege. Gestern hätten die Bullen für den zweiten Tag in Folge nicht über das 78,6%-Retracement des Abwärtsimpulses, der vor sechs Wochen begonnen habe, ausbrechen können. Die Folge sei die Ausbildung eines Doji (D1) gewesen, das auf Unentschlossenheit hingedeutet habe. Man beachte, dass der DAX seit fünf Handelstagen in Folge steige - eine Gegenreaktion an wichtigen Widerständen sollte nicht überraschen. Da der langfristige Abwärtstrend intakt sei, könnten weitere Schwächesignale als einen möglichen Startschuss für eine neue Verkaufswelle interpretiert werden. (28.10.2022/ac/a/m)