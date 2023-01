Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zählt zu den absoluten Stärken der Technischen Analyse, in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Lehrbuchbeispiel für diese Vorgehensweise stelle derzeit der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) dar. Auf Tagesbasis biete sich gegenwärtig die Chance auf die Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Endgültig abgeschlossen wäre die untere Umkehr bei einem Spurt über die Hochs bei 3.200 Punkten. An dieser Stelle komme dann der langfristige Monatschart ins Spiel: Diverse Hoch- und Tiefpunkte der letzten drei Jahre würden hier zusammen mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.219 Punkten) und einem Fibonacci-Level (3.291 Punkte) die entscheidende Widerstandszone bilden. Mit anderen Worten: Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, entstehe ein doppeltes Einstiegssignal. Das rechnerische Kursziel von rund 3.800 Punkten ließe dann die historischen Hochstände des Jahres 2021 bei 4.000 Punkten zumindest wieder ins Blickfeld rücken. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es im Ausbruchsfall, das November-Hoch bei 3.160 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Ein derart enger Stop-Loss sorge im Umkehrschluss für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (17.01.2023/ac/a/m)

