Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kumulationsbereiche - also charttechnische Schlüsselzonen, welche verschiedene Unterstützungen bzw. Widerstände vereinen - spielen in unseren Analysen eine ganz besondere Rolle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Lehrbuchbeispiel liefere der aktuelle Kursverlauf des TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327), wo dem klassischen "make or break" kaum etwas hinzuzufügen sei. Doch der Reihe nach: Die Erholung seit Herbst vergangenen Jahres habe das deutsche Technologiebarometer bis in den Bereich ganz entscheidender Schlüsselbarrieren geführt. Gemeint sei die Kombination aus diversen Hoch- und Tiefpunkten der letzten drei Jahre, der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.229 Punkten) und einem Fibonacci-Level (3.291 Punkte). Der Sprung über diese Hürde besitze den zusätzlichen Charme, dass dann im Tages- und Wochenbereich zudem eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation endgültig abgeschlossen wäre. Das rechnerische Kursziel von rund 3.800 Punkten ließe dann die historischen Hochstände des Jahres 2021 bei 4.000 Punkten zumindest wieder ins Blickfeld rücken. Um das Pendel nicht zugunsten des "Break-Szenarios" ausschlagen zu lassen, gelte es die jüngsten beiden Monatstiefs bei 3.150 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (30.03.2023/ac/a/m)

