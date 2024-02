Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit 17.089 Punkten erneut ein neues Allzeithoch erreichte, ist der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) von seinem Rekordlevel aus dem November 2021 bei 4.010 Punkten noch ein ganzes Stück entfernt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch seien die deutschen Technologiewerte derzeit einen besonderen charttechnischen Blick wert. Das liege vor allem am jüngst erfolgten Spurt über die Hürden bei rund 3.300 Punkten. Auf diesem Niveau würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (3.291/3.299 Punkte) mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.297 Punkten) sowie den 2023er-Hochs bei 3.343/3.350 Punkten zusammenfallen. Dank der positiven Weichenstellung könne nun die Kursentwicklung der letzten gut zwei Jahre unter dem Strich als große Bodenbildung interpretiert werden. Rein rechnerisch ergebe sich aus der unteren Umkehr ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 600 Punkten, welches perspektivisch sogar ausreiche, um wieder Kurs auf das eingangs erwähnte Allzeithoch bei gut 4.000 Punkten zu nehmen. Die synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon würden auf einen validen Ausbruch gen Norden hoffen lassen. Als Stop-Loss auf der Unterseite sei dagegen die o. g. Kumulationszone prädestiniert, die in Zukunft nicht mehr nachhaltig unterschritten werden sollte. (19.02.2024/ac/a/m)



