"Es ist bekannt, dass die Kurse die Trader weit mehr beeinflussen als die Fakten - und derzeit geht es bergauf. Auch die Charttechnik zeigt, dass der TecDAX (ISIN DE0007203275 / WKN 720327) die Chance hätte, sich den Weg bis an das Hoch vom Herbst 2021 freizukämpfen, sofern er bis zum Monatsende noch etwas zulegt. Aber einfach wird das nicht", erkläre Ronald Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker LYNX.



"Damit hätten die Bullen die Chance, ein markant bullisches Signal zu generieren, das über das kurzfristige Tagesgeschäft hinausgeht. Wir sehen im Monatschart, dass der TecDAX jetzt an das obere Ende der Widerstandszone 3.187/3.303 Punkte gelaufen ist. Schafft er es, den Monat über dieser Zone zu beenden, wäre der Weg bis zum 2021er-Hoch bei 4.010 Punkten zumindest aus rein charttechnischer Sicht frei."



Doch als Selbstläufer sehe Gehrt das noch nicht, denn die Rahmenbedingungen würden schwierig bleiben. Die Notenbanken seien konsequent auf Kurs. Und die einlaufenden Konjunkturdaten, vor allem die deutschen, würden nicht so aussehen, als ob die Wirtschaft so bald wieder auf Wachstumskurs gehen würde, sodass man umgehend kaufen müsste, um nichts zu verpassen.



"Aber wie gesagt: Die Kurse beeinflussen die meisten Marktteilnehmer mehr als Konjunkturdaten oder Statements. Was das bullische Lager also schaffen muss ist, die Rally am Laufen zu halten und den TecDAX höher aus diesem Monat zu bekommen als er aktuell notiert. Ein Monats-Schlusskurs von 3.350 Punkten oder leicht darüber würde dafür schon reichen." (08.02.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Oktober und November nahmen im Dezember die Zweifel zu, ob das mit Inflation, Leitzinsen und Konjunktur alles so glimpflich ausgehen wird, wie man es in den Wochen zuvor einzupreisen begann, so Ronald Gehrt von LYNX.Das habe sich auch in den Börsenkursen niedergeschlagen. Doch kaum sei das neue Jahr gestartet, sei wieder massiv gekauft worden und der Optimismus sei zurückgekehrt. Der Januar sei ein sehr bullischer Monat geworden und auch im Februar sehe es bislang recht gut aus.