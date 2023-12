Das sei für Gehrt der fundamentale Fahrplan der Bullen für 2024, auf diese kommenden Stationen hin habe man seit Ende Oktober schon einmal vorgekauft. Hier, beim TecDAX, aber auch bei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), den US-Indices. "Kommt es so wie gedacht, hätte man zwar den Klotz am Bein, dass sehr viele bereits investiert sind und der derzeitige Kurslevel womöglich schon deutlich höhere Unternehmensgewinne eingepreist hat, so dass man für weiter steigende Kurse neue bullische Argumente bräuchte."



Aber erfahrungsgemäß kümmere das "Morgen" die Trader im Hier und Jetzt ebenso wenig wie die Frage, ob diese Erwartungen überhaupt so eintreffen würden. Wer indes jetzt überlege, ob es an der Zeit wäre, Long-Gewinne mitzunehmen, ggf. sogar auf die Short-Seite zu wechseln oder aber im Gegenteil jetzt neu Long zu gehen oder zuzukaufen, den sollte die Antwort auf die Frage, ob und warum die Akteure in ihrer Gesamtheit jetzt weiter kaufen könnten, auf jeden Fall interessieren.



"Aktuell wirkt die Performance des TecDAX wie modelliert und ist es teilweise auch, denn dass der Index ausgerechnet zum Jahresende am Hoch notiert, ist natürlich ein werbewirksames Argument für die institutionellen Investoren, deren Interesse es sein muss, dass die Anleger auch 2024 frisches Geld investieren. Wie tragfähig dieser zwei Monate währende Run quer durch die Handelsspanne des Jahres ist, wird sich daher in den kommenden Wochen erst noch beweisen müssen."



Die Frage sei also: Werde wirklich mehr frisches Geld zugeführt als dann an Gewinnmitnahmen anstehe? Möglich sei es laut Gehrt. "Wir hätten zwar das Problem, dass der Fahrplan der Bullen auf Annahmen fußt, die eintreffen können, aber keineswegs müssen. Dass die Inflation kurzfristig noch einmal deutlich zulegt, ist zwar über statistische Effekte hinaus wenig wahrscheinlich. Aber wenn die EZB dann die Leitzinsen wirklich so weit und schnell senken würde, dass das Investitionen und Konsum noch im kommenden Jahr spürbar befeuert werden, dann, weil sie es muss, weil die Konjunktur noch schwächer wird, als sie es derzeit ohnehin ist. Was zu Beginn einer Zinssenkungsphase auch normal wäre, von den Bullen aber einfach als normaler Schritt hin zu einer konjunkturellen Aufwärtswende ignoriert wird. Damit stehen wir auf dünnem Eis. Da sich aber der Anteil an Sparern, die wirtschaftliche Zusammenhänge durchdringen, in Grenzen hält, kann die Rallye seit Ende Oktober schwerer als Argument wiegen als volkswirtschaftliche Unwägbarkeiten. Möglich wäre es also, dass Anfang Januar viel frisches Geld in den Markt kommt, diejenigen, die über den Ausstieg oder Short- Trades nachdachten, zurückziehen und der TecDAX dadurch die im langfristigen Chart zu sehende Widerstandszone im Bereich von grob 3.200 bis 3.400 Punkte mit Ziel 4.000 durchbricht."



Aber das mit dem frischen Geld und den ausbleibenden Verkäufen sei eben erst einmal, Stand Jahresende 2023, offen. "Daher sollte man hier gerade wegen dieser Rallye auf einem Fundament aus Annahmen und Hoffnungen besonders vorsichtig agieren, Käufe oder Zukäufe Long erst bei einem Überwinden der gesamten Widerstandszone erwägen, die eben noch ein Stück über das 2023er-Hoch von 3.354 Punkte reicht und sich danach mit konsequenten Stoppkursen gegen böse Überraschungen absichern." (29.12.2023/ac/a/m)







