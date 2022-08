(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Softwareanbieter TeamViewer werde angesichts des wirtschaftlichen Umfelds und der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bei den Wachstumsaussichten etwas vorsichtiger. Das aktuelle makroökonomische Umfeld habe dazu geführt, "dass Entscheidungsträger vorsichtiger werden und Investitionen teilweise verschieben", habe Vorstandschef, Oliver Steil, gesagt.So gehe der Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware nun nur noch vom unteren Ende der Prognose für die in Rechnung gestellten Umsätze dieses Jahr aus. Die Aktie sei mit einem Minus von 4,4 Prozent die schwächste des Tages im MDAX Das Papier, das in der Hochphase der Corona-Pandemie vor zwei Jahren von einem Boom nach Software für das Home-Office profitiert habe, habe im Juli 2020 bei 54,86 Euro ihr Hoch markiert. Über das Jahr 2021 sei das Papier aber unter anderem wegen enttäuschter Erwartungen deutlich abgeschmiert.Bei den sogenannten Billings, anhand derer das TeamViewer-Management die Nachfrage messe, gehe der Konzern in diesem Jahr nun von einem Wert um das untere Ende der bisherigen Prognosespanne von 630 bis 650 Millionen Euro aus. Analysten hätten im Schnitt einen solchen Wert für das Jahr bereits einkalkuliert. Die Jahresziele für Umsatz und Profitabilität habe TeamViewer bestätigt.Die Aktie notiere weiter nahe ihres Allzeittiefs von 8,86 Euro. Ein enger Stopp darunter sichere größere Rückschläge ab. Erst ein haltiger Sprung über den Bereich von 10,50 Euro würde das charttechnische Bild deutlich aufhellen.Derzeit besteht kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 03.08.2022)