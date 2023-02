Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,03 EUR +7,41% (06.02.2023, 18:19)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,155 EUR +8,62% (06.02.2023, 17:44)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (06.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Ausgehend vom im Herbst markierten Tief habe die Aktie des Softwareanbieters TeamViewer eine kräftige Erholungsbewegung gestartet. Diese sei zuletzt etwas zum Erliegen gekommen. Doch die nun nach Börsenschluss veröffentlichte Meldung könnte dem MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Titel womöglich wieder etwas Rückenwind bescheren. So wolle TeamViewer erneut eigene Aktien zurückkaufen.Der Vorstand habe ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 150 Millionen Euro beschlossen, habe das Unternehmen am Montagabend in Göppingen mitgeteilt. Damit falle das Programm halb so hoch aus wie dasjenige aus dem Jahr 2022 - das erste seit dem Börsengang. Es solle den Angaben zufolge in zwei gleich großen Tranchen durchgeführt und bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.Am Finanzmarkt seien die Nachrichten zunächst gut angekommen: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate habe die TeamViewer-Aktie am Abend im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um gut drei Prozent zugelegt.Mutige können nach wie vor eine Fortsetzung der Erholung spekulieren (Stoppkurs: 9,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2023)Mit Material von dpa-AFX