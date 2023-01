Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie habe gestern nach den Eckdaten für das vierte Quartal mit deutlichen Aufschlägen in den Tag gestartet. Das Plus sei im weiteren Verlauf aber immer kleiner geworden. Hätten sich die Anleger zunächst über die unerwartet guten Daten gefreut, hätten einige dann die Kurssteigerung für Gewinnmitnahmen genutzt. Gehe es nach diesem Analysten-Trio, dürfte die Aktie aber weiter den Vorwärtsgang einlegen.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einschätzung der TeamViewer-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die starke Beschleunigung des Wachstums der währungsbereinigten Billings (in Rechnung gestellte Umsätze) habe ihn überrascht, so Analyst James Goodman. In Kombination mit einer bereinigten EBITDA-Marge am oberen Ende der Spanne ergebe sich ein bereinigtes operatives Ergebnis, das satte zehn Prozent über dem Konsens liege. Die Aktie des Software-Anbieters sei mit Blick auf nachhaltiges Wachstum nach wie vor attraktiv.Warburg Research habe die Kaufempfehlung mit Ziel 14,50 Euro bestätigt. Der Zwischenbericht des Software-Anbieters habe die Erwartungen übertroffen, so Analyst Andreas Wolf. Das kontinuierliche Wachstum der Billings im wichtigen Enterprise-Segment dürfte zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Zur Vorlage detaillierter Zahlen am 7. Februar dürfte das Management eine Prognose für die erwartete Geschäftsentwicklung 2023 und die Kapitalverwendung abgeben."Der Aktionär" habe im Herbst 2022 auf die mögliche operative Trendwende hingewiesen, dabei aber auch deutlich gemacht, dass hier noch viel Arbeit auf den Vorstand zukommen würde. Mit Erfolg!Investierte Anleger können im Vorfeld der detaillierten Zahlen am 7. Februar den oben aufgeführten optimistischen Analysten folgen und auf eine Trendfortsetzung spekulieren - aus operativer Sicht und im Kursverlauf, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)