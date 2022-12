Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (01.12.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Nach einer langen Durststrecke würden die jüngsten Kursavancen die TeamViewer-Aktie wieder ins Gedächtnis der Investorinnen und Investoren rufen. Charttechnisch habe der Titel zuletzt eine ganz entscheidende Widerstandszone übersprungen. Gemeint sei die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 10,91 EUR), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 10,95 EUR), dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtsimpulses seit Februar 2022 (11,03 EUR) und dem Erholungshoch vom August (11,19 EUR). Per Saldo liege nach Erachten der Analysten ein wichtiger Befreiungsschlag vor, zumal auf Wochenbasis zuletzt zwei Innenstäbe in Folge ausgeprägt worden seien. Die Auflösung dieser "inside weeks" unterstreiche den beschriebenen Ausbruch zusätzlich. Zu guter Letzt würden auch diverse Indikatoren "grünes Licht" signalisieren. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Relative Stärke nach Levy, die wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 notiert und darüber hinaus eine Bodenbildung vollzogen hat. Das nächste wichtige Anlaufziel ergebe aus dem bisherigen Jahreshoch bei 16,47 EUR. Als Absicherung gen Süden sei indes die oben genannte Kumulationszone prädestiniert. (Analyse vom 01.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:12,66 EUR +1,93% (01.12.2022, 09:15)