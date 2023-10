Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (31.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TeamViewer überrasche mit starkem Ergebnisplus. Der Softwareanbieter habe im dritten Quartal bei prozentual zweistelligem Umsatzwachstum mehr Gewinn im Tagesgeschäft gemacht als erwartet. Die Jahresprognose habe der Vorstand aber vorerst beibehalten, obwohl die operative Marge in den ersten neun Monaten mit 43 Prozent über der angepeilten Zielmarke von ungefähr 40 Prozent gelegen habe. Die Aktie sollte ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen."Im dritten Quartal haben wir hoch profitabel gewirtschaftet und gleichzeitig unser Produktportfolio weiter ausgebaut und unsere Go-to-Market-Strategie gestärkt", so Vorstand Oliver Steil. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sei im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 70,3 Millionen Euro geklettert. Analysten hätten im Vorfeld mit weniger gerechnet.Das Unternehmen habe neben positiven Währungseffekten darauf verwiesen, dass die Marketingkosten temporär geringer gestiegen und die Verwaltungskosten sogar gesunken seien. Üblicherweise würden Unternehmen der Softwarebranche saisonal vor allem im vierten Quartal den Großteil ihres Geschäfts machen, dann würden etwa auch höhere Vertriebskosten anfallen.Das wiederum dürfte auch TeamViewer-Großaktionär Permira (Anteil: 20,8 Prozent), der das Unternehmen im Herbst 2019 zu 26,25 Euro an die Börse gebracht habe, nicht entgangen sein. Am Ende könnte der Private-Equity-Investor seinen Anteil nach dem erfolgreichen Turnaround an einen strategischen Investor veräußern.Die Zahlen würden zeigen: TeamViewer bleibe auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs. Die Aktie dürfte ihre Konsolidierungsphase beenden und in einem halbwegs stabilen Marktumfeld neue Jahreshochs ansteuern. Dank der nicht von der Hand zu weisenden Übernahmefantasie könnte sich dieses Szenario sogar beschleunigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 31.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.