XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

17,115 EUR +0,38% (16.08.2023, 17:35)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (17.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) charttechnisch unter die Lupe.Anleger sollten derzeit die TeamViewer-Aktie genau im Blick behalten. Möglicherweise stehe der Titel vor einem großen charttechnischen Befreiungsschlag. Als solchen würden die Analysten einen nachhaltigen Anstieg über die Hochpunkte bei 16,47/17,06 EUR definieren, welcher eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigen würde. Damit wären die Kursturbulenzen der vergangenen drei Jahre endgültig vergessen. Die aktuellen Trendwendeambitionen würden auch durch die höhere Zeitebene - im Monatsbereich - untermauert. Hier stünden für Juni und Juli jeweils ein "Hammer-Umkehrmuster" zu Buche. In den August sei das Papier dann mit einem Aufwärtsgap gestartet, was in dieser hohen Fristigkeit äußerst selten vorkomme. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 8 EUR. Die Tiefs von 2019 und 2020 bei 21,38/22,30 EUR würden auf dem Weg dorthin wichtige Etappenziele abstecken. Um die vielversprechende Ausgangslage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gelte es in Zukunft, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 14,56 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:17,095 EUR +0,35% (17.08.2023, 08:48)