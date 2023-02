Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,825 EUR +1,58% (13.02.2023, 17:35)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (14.02.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) charttechnisch unter die Lupe.Jede Woche würden sie mit Hilfe eines trendfolgenden Scoringmodells auf Basis insgesamt sieben verschiedener Indikatoren die 160 Einzelwerte aus DAX, MDAX und SDAX filtern. Anhand dieses objektiven Bewertungsmaßstabs mache erstmals seit längerer Zeit die TeamViewer-Aktie wieder eine gute Figur. Auch charttechnisch sehe der Titel wieder gut aus. So würden der Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021 sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11,02 EUR) die Ambitionen in Sachen nachhaltige Trendwende dokumentieren. Kurzfristig kämen als Katalysatoren noch die Auflösung, der seit November vergangenen Jahres bestehenden Tradingrange zwischen 11,61 EUR und 13,95 EUR bzw. ein konstruktives Chartmuster in Form einer sog. "Inselumkehr", hinzu. Aus der Höhe der beschriebenen Schiebezone ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 2,30 EUR, welches perspektivisch fast ausreiche, um Kurs auf das 2022er-Hoch bei 16,47 EUR zu nehmen. Je nach Risikoneigung würden sich als Absicherung entweder das o. g. Ausbruchslevel bei 13,94 EUR oder aber die jüngste Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bei 13,12/12,42 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2023)