Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (31.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Fehleinschätzungen und Gewinnwarnungen hätten bei TeamViewer im abgelaufenen Jahr zu einem Vertrauensverlust geführt. Die Aktie zählte 2021 daher auch zu den Top-Verlierern auf dem heimischen Kurszettel, so Michael Schröder von "Der Aktionär". In einem von Zinswende und Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld sei die Aktie auch 2022 bisher nicht wirklich von der Stelle gekommen. Werde mit den Q3-Zahlen am Mittwoch die Trendwende eingeläutet?Die grundsätzliche Nachfrage nach Digitalisierungslösungen scheine weiter intakt. Ob die TeamViewer tatsächlich ausreichend neue Kunden für seine Softwarelösungen an Land habe ziehen können und wie profitabel das Geschäft mit den Bestandskunden laufe, würden die Q3-Zahlen am Mittwoch (2. November) zeigen.Die kurzfristig wichtigste Frage laute aber: Würden die Planvorgaben für das Gesamtjahr nach den ersten neun Monaten bestätigt, oder setze der neue Finanzvorstand Michael Wilkens (seit September offiziell im Amt) erneut den Rotstift an?Das Problem: In der jüngsten Vergangenheit hätten Umsatz- und Gewinnwarnungen an der Börse oft zu einer heftigen Kursreaktion geführt. Im Falle eines möglichen Kursrutsches würde sich Anlegern mit Weitblick bei der TeamViewer-Aktie aber eine gute Einstiegsgelegenheit bieten.Denn im Vergleich mit anderen Softwareunternehmen agiere TeamViewer noch immer mit verhältnismäßig hohen Margen, generiere mehr als solide Cashflows und sei vergleichsweise günstig bewertet. Sobald sich operative Fortschritte abzeichnen würden, dürfte das Interesse der Investoren schnell zunehmen.Die TeamViewer-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen von ihren Tiefstständen lösen, befindet sich aber weiter in einem Abwärtstrend, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Am Mittwoch werde sich zeigen, wohin die Reise wirklich gehe. (Analyse vom 31.10.2022)