Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,42 EUR +0,82% (04.11.2022, 16:59)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,47 EUR +2,10% (04.11.2022, 16:43)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Göppinger Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware habe nach dem dritten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Bei den in Rechnung gestellten Umsätzen (Billings) habe TeamViewer zulegen können. Unterstützung habe es durch den schwachen Euro gegeben. Aber auch bei der Profitabilität seien Fortschritte gemacht worden.Auch wenn sich die Analysten in Sachen Kursziel nicht wirklich einig seien: Nachdem die Investoren in der Vergangenheit noch einige operative Enttäuschungen hätten verdauen müssen, scheine mit den Daten das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Prognosegenauigkeit des Vorstands zurückzukehren. Es warte zwar noch viel Arbeit auf den Vorstand. Würden sich aber die Anzeichen verdichten, dass TeamViewer 2022 die operative Kurve gekriegt habe, dürfte die Aktie ihre noch junge Aufwärtsbewegung Richtung 14/15 Euro fortsetzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: