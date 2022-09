Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (08.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Ein Blick auf die Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie im laufenden Jahr zeige: Das Vertrauen der Anleger sei nach der desaströsen operativen Entwicklung aus dem Vorjahr noch nicht zurück. Viel Arbeit für den neuen Finanzvorstand Michael Wilkens, der vor wenigen Tagen seine Arbeit offiziell aufgenommen habe.Im Prinzip sei alles gesagt: Eine grundsätzliche Nachfrage nach Produkten und Lösungen aus dem Hause TeamViewer scheine zwar weiter vorhanden zu sein. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit hätten Kunden in den vergangenen Monaten allerdings stärker gezögert, sich für IT-Ausgaben zu entscheiden. Dazu kämen einige hausgemachte Probleme oder Baustellen, die es zu bearbeiten gelte, um nachhaltig und profitabel zu wachsen.Der neue Finanzvorstand Michael Wilkens, der in Finanzkreisen unter anderem wegen seiner Prognosefähigkeit gelobt werde, werde an allen möglichen Stellschrauben drehen, um die Gesellschaft am Ende auf Kurs zu bringen.Risikobewusste Anleger, die auf eine erfolgreiche Arbeit von Wilkens und den operativen Turnaround spekulieren wollen, können mit einem engen Stopp unter dem Jahrestief weiter einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link