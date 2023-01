Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Unerwartet gute Quartalszahlen hätten im vorbörslichen Handel am Mittwoch die TeamViewer-Aktie angetrieben. Der Titel gewinne 5,5 Prozent auf 13,72 Euro und sei damit vor TAG Immobilien und Aixtron der bislang stärkste Wert des Tages im MDAX. Damit sei der TeamViewer-Aktie der Sprung über das Dezemberhoch 2022 gelungen.TeamViewer habe dank eines guten Abschneidens im Schlussquartal seine finanziellen Jahresziele erreicht. Die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings), die für das Management um Chef Oliver Steil maßgeblich für das Wachstum des Unternehmens seien, hätten im Gesamtjahr um 16 Prozent auf 635 Mio. Euro zugelegt, wie der Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Die Göppinger hätten dabei auch von Wechselkursschwankungen profitiert, währungsbereinigt hätte das Plus auf Jahressicht nur elf Prozent betragen. Mit den Zahlen und dem Anstieg von 24 Prozent in Q4 habe TeamViewer etwas besser abgeschnitten, als vom Unternehmen befragte Analysten zuvor im Schnitt erwartet hätten. Die zuletzt ausgegebene Jahresprognose von rund 630 Mio. Euro Billings sei leicht übertroffen worden.Der für das Geschäftsjahr gebuchte Umsatz dürfte währenddessen um 13 Prozent auf 566 Mio. Euro gestiegen sein. Die Profitabilität (EBITDA-Marge) habe den Angaben zufolge das obere Ende der Prognosespanne von 45 bis 47 Prozent erreicht. Hier hätten Experten mit um die 46 Prozent gerechnet. Die vollständigen Zahlen zum Gesamtjahr präsentiere der Softwareanbieter am 7. Februar.DER AKTIONÄR habe die TeamViewer-Aktie im Oktober vergangenen Jahres bei 7,96 Euro zum Kauf empfohlen. Inzwischen notiere das Papier gut 70 Prozent im Plus. Anleger bleiben nach dem positiven Quartalsbericht und dem positiven charttechnischen Signal weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zur Vorlage detaillierter Zahlen am 7. Februar dürfte das Management eine Prognose für die erwartete Geschäftsentwicklung 2023 und die Kapitalverwendung abgeben. Dies dürfte richtungsweisend für den weiteren Verlauf werden. (Analyse vom 11.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)