Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,465 EUR 0,00% (19.01.2023, 10:14)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,45 EUR -1,79% (19.01.2023, 10:01)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (19.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Eine rasante Talfahrt hat TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) hinter sich: Teure Sponsoringverträge im Fußball und der Formel 1 sorgten 2021 für mehrere Prognosesenkungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Vorstand habe dabei auch die ambitionierten Mittelfristziele kassiert. Damit habe das Management endgültig das Vertrauen der Anleger verspielt, dabei habe der Pandemie-Profiteur mit seinen Produkten rund um die Fernwartung von Computern noch bis Anfang 2021 zu den Lieblingen der Anleger gehört.Nach einer längeren Seitwärtsphase des Aktienkurses deute sich nun jedoch der Turnaround an. Ausgehend vom Tief habe der Titel bereits um etwas mehr als drei Viertel zugelegt.Untermauert worden sei der Anstieg von passablen Zahlen. TeamViewer habe dank eines Schlussspurts im letzten Jahresviertel 2022 seine Ziele erreicht. Die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) hätten um 16 Prozent auf 635 Mio. Euro zugelegt. Mit den Zahlen und dem Anstieg von 24 Prozent im vierten Quartal habe TeamViewer etwas besser abgeschnitten, als befragte Analysten zuvor im Schnitt erwartet hätten. Die zuletzt ausgegebene Jahresprognose von rund 630 Mio. Euro Billings sei leicht übertroffen worden. Die Profitabilität (EBITDA-Marge) habe den Angaben zufolge das obere Ende der Prognosespanne von 45 bis 47 Prozent erreicht. Hier hätten Experten mit um die 46 Prozent gerechnet. Vollständige Zahlen würden am 7. Februar folgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link