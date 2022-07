Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

9,53 EUR +1,73% (18.07.2022, 12:19)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

9,55 EUR +1,90% (18.07.2022, 12:13)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (18.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen müsse das im Vorjahr verlorengegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Mit dem soliden ersten Quartal habe der Spezialist für Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware einen ersten Schritt gemacht. Anfang August stünden die Q2-Zahlen auf der Agenda.Im Schnitt liege das Kursziel der Analysten derzeit bei 15,98 Euro - also mehr als 60% über dem aktuellen Niveau. Die nächsten Zahlen stünden am 3. August auf der Agenda. Dann werde sich zeigen, ob TeamViewer wirklich die geplanten operativen Fortschritte machen könne. Neben den Billings und der Marge stünden Aussagen zu den zunehmenden Konjunkturunsicherheiten im Fokus, die sich im Softwarebereich in der Regel mit einem bis drei Quartalen Verzögerung bemerkbar machen würden. Die TeamViewer-Aktie pendele knapp über der 9-Euro-Marke seitwärts. Die ersten Wochen des Jahres hätten gezeigt, dass bereits jede kleinere positive Nachricht für Kurssprünge sorgen könne. Risikobewusste Anleger könnten im Vorfeld der Zahlen bei Kursen von unter 10 Euro eine bewusst klein gehaltene Trading-Position aufbauen, um auf einen verbesserten Newsflow zu spekulieren. Aus charttechnischer Sicht würden die nächsten Ziele bei 11,75 und 13,50 Euro warten. Ein enger Stopp knapp unter dem Jahrestief sichere gegen größere Rückschläge ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: