Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,495 EUR -3,36% (03.11.2022, 13:12)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,54 EUR -4,40% (03.11.2022, 12:59)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) weiterhin zu kaufen.TeamViewer habe im dritten Quartal beim Umsatz (143,4 Mio. Euro) ein 12%iges Wachstum gezeigt, während sich das Personal um 9% auf 1.364 Mitarbeitende reduziert habe. In der Folge habe das Quartals-EBITDA (in Höhe von 46 Mio. Euro) mit +47% einen deutlich überproportionalen Anstieg gezeigt. Im Investoren-Call, den CEO Oliver Steil erstmals zusammen mit dem neuen CFO Michael Wilkens präsentiert habe, sei deutlich geworden, dass der Fokus (wieder) auf der Stärkung der Profitabilität liege.Operativ unterlegt sei dies mit einer erfolgreichen Cross- und Upselling-Initiative, die sich auf "Remote Connectivity" konzentriere - ein Thema, dass auch im aktuell widrigen Makro-Umfeld gut bei Kunden platziert werden könne, adressiere es doch die Bereiche Kostenersparnis/Effizienzgewinne.Die Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH würden ihre bisherige Schätzung, die umsatzseitig am unteren Rand der Guidance liege und einen Q4-Umsatz um 150 Mio. Euro impliziere, unverändert belassen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen die Aktie von TeamViewer weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link