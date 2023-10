Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,68 EUR +0,71% (16.10.2023, 16:46)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,72 EUR +0,74% (16.10.2023, 16:36)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (16.10.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.In der Spitze habe die TeamViewer-Aktie im laufenden Jahr bereits fast 50% zulegen können, nach dem jüngsten Rücksetzer seien es noch immer rund 30%. Bleibe der Göppinger Spezialist für Fernwartungssoftware auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung auch im Schlussquartal 2023 weiter fortsetzen.Der aktivistische Fonds Petrus Advisers habe im November 2022 dem Vernehmen nach in einem Brief an das TeamViewer-Management u.a. die schwache Gewinnentwicklung, die überteuerten Sponsorenverträge und fehlende Aktienrückkäufe angeprangert. Explodierende Kosten und schrumpfende Einnahmen hätten die Aktie zuvor auf Talfahrt geschickt.Mit Blick auf den Newsflow der vergangenen Monate habe sich die Führungsetage die Kritik offenbar zu Herzen genommen. Die Wachstumsdynamik sei erhöht worden. Die Profitabilität habe zuletzt trotz der Investitionen in Personal, Produkte und Marketing dank erfolgreichem Kostenmanagement über den Erwartungen gelegen. Zudem sei TeamViewer nicht mehr Hauptsponsor des Fußballklubs Manchester United. Durch die Einsparungen dürfte die EBITDA-Marge bis 2025 um rund fünf Prozentpunkte ansteigen. Und im Februar 2023 sei ein bis zu 150 Mio. Euro schweres Aktienrückkaufprogramm gestartet worden, von dem bereits mehr als die Hälfte umgesetzt worden sei.Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Teamviewer befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link