14.12.2023



13,985 EUR +3,71% (14.12.2023, 12:05)



DE000A2YN900



A2YN90



TMV



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Mit der Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms habe die TeamViewer-Aktie die jüngste Schwächephase beendet. Die Papiere hätten sich wieder von ihren Verlaufstiefs lösen können. Im deutlich aufgehellten Marktumfeld nehme die Erholungsbewegung heute weiter Fahrt auf. Der Newsflow passe. Gehe da am Ende noch mehr?"Aktionär"-Leser würden wissen: Im laufenden Jahr habe TeamViewer umfangreiche Upgrades der Remote- und Tensor-Lösungen vorgestellt, große Fortschritte im Rahmen der Technologiepartnerschaften erzielt und wichtige Großkundenprojekte in allen Regionen abgeschlossen. Weitere Abschlüsse könnten dem Vernehmen nach noch im laufenden Schlussquartal folgen.In dieser Woche habe TeamViewer bereits strategische Investitionen in zwei Unternehmen bekannt gegeben, die Pionierarbeit im Bereich Smart Factory leisten würden: Sight Machine und Cybus. Mit der Gesamtinvestition im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verstärke das Unternehmen damit sein Engagement für die digitale Transformation der Industrie und das Zusammenwachsen von Informationstechnologie und operativer Technologie. "Gemeinsam mit Sight Machine und Cybus werden wir die Entwicklung von Lösungen für die Smart Factory weiter vorantreiben und TeamViewer als Treiber bei der Gestaltung der Zukunft der industriellen Digitalisierung positionieren", so Vorstand Oliver Steil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Teamviewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.