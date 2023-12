Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,595 EUR +0,41% (11.12.2023, 16:37)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,61 EUR +0,67% (11.12.2023, 16:29)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Newsflow beim Göppinger Software-Anbieter habe es zuletzt in sich gehabt. Nach soliden Neunmonatszahlen sei die Platzierung eines Aktienpakets durch Großaktionär Permira gefolgt. Im Anschluss habe TeamViewer ein weiteres Aktienrückkaufprogram angekündigt. Die Aktie habe in Summe mit Abschlägen auf die Nachrichten reagiert, könnte nun jedoch ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen.Mit der Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms sei die jüngste Schwächephase der TeamViewer-Aktie beendet worden. Sie habe sich wieder von ihren Verlaufstiefs lösen können und eine Erholungsbewegung mit ersten Ziel 15 Euro gestartet. Dort habe die Aktie vor der Permira-Platzierung notiert. Würden sich die Anzeichen bestätigen, dass TeamViewer bei der operativen Trendwende weiter auf Kurs sei, dürfte die Aktie mittelfristig sogar noch höhere Kursregionen ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: