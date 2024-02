Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach zuletzt schwachen Monaten habe sich die Aktie von TeamViewer am Mittwoch zurückgemeldet. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr habe die Aktie einen Kurssprung hinlegen können. Und auch am heutigen Donnerstag gehe es bei der Aktie erneut nach oben. Nun gelte es, einen wichtigen Widerstand nachhaltig zu knacken.TeamViewer habe mit einem Umsatzplus von elf Prozent auf 626,7 Millionen Euro die Erwartungen von 623 Millionen Euro leicht übertreffen können. Bei der Marge sei das anvisierte Ziel klar übertroffen worden. Der Nettogewinn habe um gut zwei Drittel auf 114 Millionen Euro zugelegt.Und auch der Ausblick stimme. Beim Umsatz peile der Anbieter von Fernwartungssoftware eine Steigerung auf 660 bis 685 Millionen Euro an. Das würde einem währungsbereinigten Anstieg zwischen sieben und elf Prozent entsprechen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereffekten solle der Gewinn 2024 mindestens 43 Prozent vom Umsatz ausmachen, so TeamViewer. Vergangenes Jahr sei die operative Marge von 41 auf 42 Prozent gestiegen.Auch die kanadische Bank RBC sehe nun Kurspotenzial bis 21,00 Euro. Bislang habe das Kursziel der Kanadier bei 19,00 Euro gelegen. Analystin Wassachon Udomsilpa habe das starke Wachstum im Großkundengeschäft im Schlussquartal hervorgehoben. Die aktuelle Bewertung der Aktie spiegele dies noch nicht angemessen wider.Mit 14 Euro deutlich darunter liege das Kursziel von Toby Ogg, Analyst bei JP Morgan. Aber auch er habe herausgestellt, dass die den Kunden in Rechnung gestellten Beträge sowie die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im vierten Quartal die Markterwartungen geschlagen hätten.Der in Finanzkreisen teilweise befürchtete Einbruch des operativen Geschäfts habe sich nicht bestätigt. Das Marktumfeld bleibe zwar herausfordernd. Aber das Management habe seine Hausaufgaben gemacht. Zeichne sich ab, dass die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte wie geplant steige und die Nachfrage ab dem kommenden Jahr insgesamt anziehe, dürfte die Aktie schon wieder deutlich höher notieren als aktuell. Die Schwächephase der Aktie dürfte mit den jüngsten Zahlen enden. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie gelinge. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 08.02.2024)