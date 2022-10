Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

8,16 EUR -2,76% (14.10.2022, 11:14)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

8,178 EUR -1,42% (14.10.2022, 11:03)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (14.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.In einem von der Zinswende und Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld sei die TeamViewer-Aktie bisher nicht wirklich von der Stelle gekommen. Frische Impulse dürften die Zahlen zum dritten Quartal am 2. November liefern. Dabei stehe vor allem die Jahresprognose im Fokus. So würden die Analysten über die Aktie des Softwareunternehmens urteilen.Das aktuelle makroökonomische Umfeld habe dazu geführt, "dass Entscheidungsträger vorsichtiger werden und Investitionen teilweise verschieben", so Vorstandschef, Oliver Steil, bei der Vorlage der Q2-Zahlen. TeamViewer strebe im Gesamtjahr bei den Billings, das seien die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, mittlerweile nur noch den unteren Wert der aktuellen Prognosespanne von 630 bis 650 Millionen Euro (Vorjahr: 547,6 Millionen Euro) an.Die restlichen Planungen seien bestätigt worden. Der Umsatz solle um bis zu 15 Prozent auf 565 bis 580 Millionen Euro (Vorjahr: 501,1 Millionen Euro) steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge dürfte zwischen 45 und 47 Prozent liegen.TeamViewer agiere im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen mit sehr hohen Margen, generiere solide Cashflows und sei auf dem aktuellen Niveau mittlerweile recht günstig bewertet. Doch noch sei das Vertrauen der Anleger nach der desaströsen operativen Entwicklung aus dem Vorjahr nicht zurück. Die zaghaften Versuche der Bullen seien im angeschlagenen Marktumfeld bisher immer wieder abverkauft worden.Bleibt der Vorstand Anfang November bei der Jahresprognose, dürfte die Aktie den nächsten Comeback-Versuch starten, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TeamViewer AG. (Analyse vom 14.10.2022)