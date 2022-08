Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,99 EUR +1,57% (05.08.2022, 12:37)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,96 EUR +1,25% (05.08.2022, 12:22)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (05.08.2022/ac/a/t)



Das Göppinger Unternehmen gehe bei der in Rechnung gestellten Umsätzen im laufenden Jahr nur noch vom unteren Ende der bisherigen Prognose. Das habe der Softwareanbieter am Mittwoch mitgeteilt. Die TeamViewer-Aktie sei daraufhin deutlich eingeknickt. Zuletzt habe sie sich jedoch merklich erholen können. Auch einige Analysten würden bei dem Titel Potenzial sehen.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für die TeamViewer-Aktie zwar von 24,50 auf 22 Euro (aktueller Kurs: 10,99 Euro) gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Und die DZ BANK habe den fairen Wert für das Papier nach Q2-Zahlen von 17 auf 13 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung allerdings bestätigt.Dass die TeamViewer-Aktie zuletzt wieder nach oben habe drehen könne, könne klar positiv bewertet werden. Auch der Widerstand bei 10,50 Euro habe genommen werden können. Die nächste wichtige Hürde warte bei gut 12 Euro in Form der 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2022)