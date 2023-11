Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Keine guten Nachrichten gebe es am Montagabend für Anleger bei TeamViewer. Der Großaktionär Permira platziere offenbar ein größeres Aktienpaket, was am Markt nicht gut ankomme. Die Aktie werde mit einem Abschlag von mehr als sechs Prozent gehandelt, nachdem sie den regulären Handel noch im Plus beendet habe.Permira wolle dem Vernehmen nach rund 13 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 13,90 und 14,10 Euro platzieren. Das entspreche einem Abschlag von sechs bis sieben Prozent, die Aktie falle nachbörslich bis in den unteren Bereich der Range. Permira biete damit rund 7,2 Prozent aller TeamViewer-Aktien an. Zuletzt habe der Private-Equity-Investor noch 20,8 Prozent am MDAX-Konzern gehalten.Der Zeitpunkt der Platzierung komme etwas überraschend, denn TeamViewer sei derzeit auf gutem Kurs, den Turnaround zu schaffen. Im dritten Quartal habe der Konzern zuletzt mit einem starken Wachstum von Umsatz und Ergebnis überrascht und vor allem bei der Marge überzeugt. "Im dritten Quartal haben wir hoch profitabel gewirtschaftet und gleichzeitig unser Produktportfolio weiter ausgebaut und unsere Go-to-Market-Strategie gestärkt", habe Vorstand Oliver Steil gesagt.Die Zahlen würden in die richtige Richtung zeigen. Anleger sollten sich deshalb von der Platzierung und dem damit verbundenen Rücksetzer nicht verunsichern lassen. Etwas Übernahmefantasie entweiche nun zwar vorerst, dennoch bleibe das Thema TeamViewer spannend."Der Aktionär" setzt im Real-Depot vorerst weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link