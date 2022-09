Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Eine Reihe von Fehleinschätzungen und Gewinnwarnungen hätten bei TeamViewer im abgelaufenen Jahr bei den Investoren zu einem Vertrauensverlust geführt. Die TeamViewer-Aktie habe im abgelaufenen Jahr 2022 daher auch zu den Top-Verlierern auf dem heimischen Kurszettel gehört. Ein Blick auf die Kursentwicklung der letzten Monate zeige: Eine nachhaltige Erholung habe es auch im laufenden Jahr bisher noch (!) nicht gegeben.Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit hätten potenzielle Kunden auch bei in den vergangenen Monaten auch bei TeamViewer gezögert, sich für IT-Ausgaben zu entscheiden. Insbesondere bei großen Firmenkunden habe sich in Q2 die Umwandlung von Interessenten in zahlende Kunden dem Vernehmen nach verlangsamt.Das Geschäft mit den kleineren und mittleren Kunden scheine sich jedoch weiter zu stabilisieren. Auch die Partnerschaften mit SAP, Google und Siemens würden dem Vernehmen nach im Rahmen der Erwartungen laufen und dürften in Zukunft neue Aufträge abwerfen. Um den Inflationsdruck in den Griff zu bekommen, seien die Preise erhöht worden - sowohl für Bestandskunden als auch für Neukunden.Noch sei das Vertrauen der Anleger nach der desaströsen operativen Entwicklung aus dem Vorjahr nicht zurück. Die zaghaften Versuche der Bullen seien im angeschlagenen Marktumfeld stets abverkauft worden.Risikobewusste Anleger, die auf eine erfolgreiche Arbeit von Wilkens und den operativen Turnaround spekulieren wollen, können aber dennoch weiter einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein enger Stopp unter dem Jahrestief bei 8,86 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 21.09.2022)