Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,015 EUR 0,00% (27.12.2023, 11:52)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,02 EUR +0,11% (27.12.2023, 11:38)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (27.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Zumindest auf den ersten Blick seien die Neunmonatszahlen 2023 von TeamViewer, einem Software-Anbieter für Konnektivitätslösungen, blitzsauber gewesen. Der Umsatz sei um fast 12% auf 463,6 Mio. Euro gestiegen. Das Konzernergebnis wiederum habe sich nahezu auf 83,7 Mio. Euro verdoppelt und die Ziele für 2023 (Umsatz: 620 bis 645 Mio. Euro, bereinigte EBITDA-Marge 40%) seien bestätigt worden. Dem starken Umsatz- und Ertragswachstum stünden jedoch eine weiter gesunkene Liquidität und eine Eigenkapitalquote von nur 8,4% (per 30.09.) gegenüber.Beim Blick auf die Liquidität zeige sich ein stetiger Rückgang: Hätten per Ultimo 2021 noch über 550 Mio. Euro in den Büchern gestanden, seien es Ende 2022 nur noch rund 161 Mio. Euro gewesen. Per 30.09.2023 betrage die Liquidität knapp 80 Mio. Euro. Insofern überrasche es, dass dem Aktienrückkaufprogramm vom Februar unvermittelt ein neues von bis zu 150 Mio. Euro gefolgt sei. Hinzu kämen kostspielige Sponsoring-Verträge mit Manchester United und der Formel 1. Zumindest das Engagement bei dem englischen Premier League-Club solle ab der Saison 2024/25 nur noch in reduziertem Umfang fortgeführt werden und somit die Profitabilität im Konzern erhöhen. Zuvor habe es im Aktionärskreis diesbezüglich Kritik an CEO Oliver Steil gegeben.Vernetzung und Fernsteuerung über das Internet seien nicht erst seit Corona äußerst interessante Wachstumsfelder. Um diese Geschäftschancen noch besser zu nutzen, benötige das Unternehmen nach Einschätzung der Experten einen größeren finanziellen Spielraum. Ein Schritt in die richtige Richtung sei zunächst die Eingrenzung des Sponsorings für Manchester United (2023 geschätzt 50 Mio. Euro), das sich ab der zweiten Jahreshälfte 2024 auswirken werde. Weitere Einsparungen bei den Marketing- und Verwaltungskosten würden die Experten für machbar halten. Mit der aktuellen Liquiditätsbasis würden sie für 2024 einen Umsatzzuwachs von rund 10% schätzen. Zusammen mit einer auf 35% (2022e: 34%) verbesserten EBITDA-Marge sei ein weiterer Gewinnanstieg auf 0,68 Euro je Aktie möglich.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen aktuell bei der TeamViewer-Aktie noch keinen Handlungsbedarf warten zunächst die Bekanntgabe (07.02.2024) der vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 ab. (Ausgabe 47 vom 23.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link