Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (01.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie habe von ihren Tiefstständen im Oktober 2022 rund 80% an Wert zulegen können. Im Vorfeld der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am 7. Februar sei der Kurs in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Analysten seien sich nicht wirklich einig, wie es mit dem Papier des Göppinger Softwareanbieters weiter gehe.Die US-Bank JPMorgan habe die TeamViewer-Aktie heute von "neutral" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 11 Euro gesenkt. Steigende Investitionen des Software-Dienstleisters würden die Profitabilität zu schmälern drohen, habe Analyst Toby Ogg geschrieben. Die Markterwartungen an das laufende Jahr seien zu optimistisch. Er liege mit seiner Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) 2023 um 6% unter der Konsensschätzung. Zudem habe Ogg die TeamViewer-Aktie auf eine Negativliste mit Blick auf die bald anstehenden Geschäftszahlen des Unternehmens genommen.Vor gut einer Woche habe die kanadische Bank RBC die Einstufung für das Papier mit "outperform" und einem Kursziel von 19 Euro bestätigt. Trotz der starken Erholung des Internetsektors sei weiterhin Vorsicht angebracht, so Analystin Sherri Malek in einer Branchenstudie. Für Umsatz und Ergebnisse bestünden nach wie vor Risiken, besonders für die Onlinehändler. TeamViewer sei unterdessen in einer konjunkturellen Schwäche gut positioniert. Die Aktie sei eine defensive Wahl im Online-Sektor.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link