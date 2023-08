Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (10.08.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein überzeugendes Quartal hat TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) absolviert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Zeitraum April bis Juni sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 7 Prozent auf 63,8 Mio. Euro geklettert. Damit habe der Softwareanbieter die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Die entsprechende Marge sei aufgrund saisonaler Effekte und gestiegener Kosten zwar um 2 Prozentpunkte auf 41 Prozent gesunken. Doch sei dies zum einen bereits erwartet worden. Zum anderen liege der Wert immer noch oberhalb der Jahresprognose von rund 40 Prozent. Unter dem Strich habe TeamViewer wegen günstiger Steuereffekte und einem verbesserten Finanzergebnis 34 Mio. Euro verdient und damit fast dreimal so viel wie im Vorjahr.Auch auf der Umsatzseite passe es: Insgesamt habe der Fernwartungsspezialist mit 154 Mio. Euro 12 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Auch hier habe TeamViewer die Erwartungen der Analysten übertroffen, wenn auch nur leicht. Im Gesamtjahr solle der Umsatz weiterhin um 10 bis 14 Prozent zulegen.Die Aktie habe positiv auf die Zahlen reagiert. Mit gut 17 Euro habe der Titel den höchsten Stand seit Ende 2021 markiert. Auch die Analysten von Goldman Sachs hätten sich zufrieden gezeigt. Die US-Investmentbank habe die Einstufung für TeamViewer auf "buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen, weil die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link