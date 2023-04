Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr 2023 verlaufe bisher positiv für die Aktie des Softwarekonzerns aus Göppingen. Neben starken Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr gebe das beschlossene Aktienrückkaufprogramm TeamViewer Rückenwind. Sollte die Aktie den nächsten Widerstand überwinden, ergäbe sich massives Aufholpotenzial.Trotz des für Tech-Firmen schwierigen Umfelds im letzten Jahr habe TeamViewer seine finanziellen Jahresziele für 2022 erreichen und somit eine gesunde Grundlage für das neue Jahr schaffen können. Die Aktie habe zudem von dem Beschluss profitiert, eigene Aktien zurückzukaufen, da sich dadurch die Anzahl der verfügbaren Wertpapiere verringern werde.Für dieses Jahr rechne der Entwickler von Fernwartungssoftware mit einem Umsatz zwischen 620 und 645 Millionen, was einem Plus von 10 bis 14 Prozent entspreche und über den bisherigen Erwartungen der Analysten liege. Laut Vorstandschef Steil habe die Firma die vielversprechende Entwicklung vor allem ihrer profitablen Cross-Selling-Strategie zu verdanken, also dem Verkauf zusätzlicher Produkte an Bestandskunden.Fundamental und technisch gebe es bei TeamViewer ausreichend Grund zur Hoffnung. Anleger sollten dennoch vor einem Kauf einen nachhaltigen Break-out über 16 Euro abwarten, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link