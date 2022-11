Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Anfang Oktober sei die TeamViewer-Aktie, die bis auf 7,25 Euro abverkauft worden sei, in den Rallymodus gewechselt. Die überzeugenden Geschäftszahlen hätten den Titel nicht nur über die Abwärtstrendlinie bei etwa 9,70 Euro, sondern im Intraday-Handel auch über die 11-Euro-Marke und den GD200 bei 11,36 Euro katapultiert.Ein nachhaltiger Durchbruch sei der TeamViewer-Aktie aber verwehrt geblieben und es sei ein Rücksetzer auf die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei 10,20 Euro gefolgt, die der Titel während der Rally ausgebildet habe. Nun starte die Aktie einen zweiten Anlauf. Schließe der Kurs am heutigen Freitag und damit auch auf Wochenbasis über den Marken, generiere er ein deutliches Kaufsignal. Das nächste Ziel liege dann am Widerstandsbereich zwischen 14 und 15 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: