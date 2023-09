Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (19.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Newsflow beim Göppinger Softwareanbieter bleibe positiv. Die TeamViewer-Aktie habe im bisherigen Jahresverlauf rund 35% an Wert gewonnen. Und der Aufwärtrend komme nicht von ungefähr. Das Unternehmen habe operative Fortschritte gemacht. Und TeamViewer werde ab der kommenden Saison 2024/25 nicht mehr Hauptsponsor des englischen Fußballclubs Manchester United sein. Das werde sich spürbar auf die Profitabilität auswirken. Beim positiven Newsflow sollte die TeamViewer-Aktie in den kommenden Wochen die 20-Euro-Marke ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.09.2023)