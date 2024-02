Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (08.02.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, ändern in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Empfehlung für die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) von "halten" auf "kaufen".Mit einem vorläufig berichteten Umsatz von EUR 626,7 Mio. (+11%) und einer adjustierten EBITDA-Marge von 42% habe TeamViewer die 2023er Guidance (Umsatz EUR 620 Mio. bis EUR 645 Mio.; adj. EBITDA-Marge um 40%) erfüllt. Das vierte Quartal 2023 habe mit einem Umsatzwachstum von 8% jedoch den Trend zu sich abflachenden Wachstumsraten fortgesetzt, der sich durch das gesamte Geschäftsjahr 2023 gezogen habe. Um die heute vorgestellte 2024er Umsatz-Guidance (Umsatzwachstum 7% bis 11% in cc) zu erreichen, müsse dieser Trend in 2024 gestoppt werden.Hoffnung geben das an Gewicht gewinnende Enterprise-Geschäft (Umsatz 23: EUR 122,1 Mio.; +24%), die Partnerschaften mit Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ), SAP ( ISIN DE0007164600 WKN 716460 ) und Siemens ( ISIN DE0007236101 WKN 723610 ) und der auf die Reduzierung des Manchester United-Sponsorings zurückzuführende Margenausbau in 2024. Die Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH würden für 2024 nun nicht mehr von zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz ausgehen.Mit einem 2024er EV/Umsatz von 4,3 und einem KGV von 18,3 sei die TeamViewer-Aktie (die an der "Tech-Rally" der letzten Wochen nicht partizipierte) gerade im Peer-Vergleich mittlerweile eher günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link