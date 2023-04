Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,20 EUR +3,55% (25.04.2023, 15:19)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,19 EUR +3,92% (25.04.2023, 15:14)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (25.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 11 EUR auf 21 EUR.Die Aktie habe sich im Vergleich zu den Markterwartungen unterdurchschnittlich entwickelt, aber das Unternehmen habe in den letzten zwei Quartalen eine verbesserte Ausführung gezeigt, insbesondere im SMB-Segment, dank des starken Cross- und Upsell in höheren Preisklassen sowie stabilerer Abwanderung. Makrorisiken würden bestehen bleiben, aber das TeamViewer Enterprise-Geschäft biete eine gewisse Wachstumsoption angesichts der wachsenden Partnerschaften und der relativen Widerstandsfähigkeit der IT-Ausgaben in Unternehmen.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die TeamViewer-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. (Analyse vom 24.04.2023)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: