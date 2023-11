Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Private-Equity-Investor Permira habe am Montag ein weiteres Paket mit TeamViewer-Aktien platziert. Der Abschlag zum aktuellen Kurs habe rund sieben Prozent betragen, die Aktie habe im Anschluss in der Spitze rund 14 Prozent verloren. Gestern hätten erste Investoren den Rücksetzer zum Einstieg genutzt. Der Startschuss für eine nachhaltige Gegenbewegung?Der Finanzinvestor Permira mache weiter Kasse. Durch die Platzierung von 13 Millionen Aktien sinke der Anteil von knapp 21 Prozent auf rund 14 Prozent. Die Papiere seien für 13,90 Euro das Stück verkauft worden. Damit nehme der Finanzinvestor weitere rund 180 Millionen Euro ein.Permira habe bereits durch den Börsengang und den gestaffelten Verkauf von Anteilen in den Jahren danach 5,4 Milliarden Euro eingenommen. Durch die erneute Platzierung steige der Gesamterlös des Finanzinvestors auf rund 5,6 Milliarden Euro. Dazu komme noch das verbleibende 14-Prozent-Paket, das bei einem Kurs von 14 Euro noch mal rund 350 Millionen Euro wert sei.Die Aktie sei im Anschluss sogar unter den Platzierungspreis gefallen. In Finanzkreisen sei zuvor immer wieder spekuliert worden, dass der Permira die 21 Prozent komplett an einen strategischen Investor weiterreiche und so ein Übernahmeangebot fällig würde."Aus fundamentaler Sicht bleibt TeamViewer eine attraktive Wachstumsstory und der aktuelle Aktienkurs bietet langfristigen Investoren eine gute Einstiegsmöglichkeit", heiße es heute bei AlsterResearch. Die Analysten hätten ihre Einschätzung daher von "hold" auf "buy" hochgesetzt und das Kursziel von 15,50 Euro bestätigt. Goldman Sachs sehe den Titel sogar erst bei 23 Euro fair bewertet.Mit nur noch einer abschließenden Platzierung der letzten Stücke wäre der Überhang endgültig weg. Diese Aussicht könnte neue Investoren anlocken. Würden sich die Anzeichen bestätigen, dass TeamViewer bei der operativen Trendwende weiter auf Kurs sei, dürfte die Aktie mittelfristig wieder höhere Kursregionen ansteuern."Der Aktionär" setzt im Real-Depot daher vorerst weiter mit Hebel auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.11.2023)