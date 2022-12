Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Gewinnmitnahmen nach einer seit Oktober starken Kursentwicklung sowie eine negative Analystenstudie hätten am Montag die Aktie von TeamViewer unter Druck gebracht. Im leicht eingetrübten Marktumfeld sei das Papier des Spezialisten für Computer-Fernwartung zeitweise um rund 6 Prozent abgesackt.Zuletzt habe das Minus 3,9 Prozent betragen. Damit sei das Papier von TeamViewer noch vor VARTA (minus 3,5 Prozent) und K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) (minus 3,2 Prozent) der schwächste Wert des Tages im MDAX . Unterstützung für das Papier biete aktuell noch die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiere. Sie verlaufe bei rund 12 Euro.Analyst Adam Wood von der US-Investmentbank Morgan Stanley habe in einem Ausblick auf Europas Technologiebranche sein Anlageurteil für TeamViewer auf "underweight" gesenkt. Er rate im kommenden Jahr im Sektor defensiv zu bleiben. Nach der Kurserholung der TeamViewer-Aktie, die am Freitag bei etwas über 13 Euro den höchsten Stand seit 7. Juni erreicht habe, sehe er nun aber kein Potenzial mehr. Die Dynamik im Neugeschäft lasse weiter nach, habe er geschrieben und bleibe mit seinen Schätzungen mittelfristig unter dem Konsens. Das Kursziel habe Wood aber von 11 auf 12 Euro erhöht."Der Aktionär" sehe nach Abschluss der jüngsten Konsolidierung wie Barclays ebenfalls gute Chancen, dass die Aktie von TeamViewer im Oktober gestartete Erholungsbewegung fortsetzen könne.Investierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 12.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)