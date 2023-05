Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei TeamViewer reiße der positive Newsflow nicht ab. Der Fernwartungsspezialist habe heute Morgen starke Quartalszahlen veröffentlicht und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Marktreaktionen würden jedoch anders ausfallen, als zu erwarten wäre. An den Hochstufungen der Investmentbank Goldman Sachs und der Privatbank Berenberg ändere das nichts.Der Umsatz von TeamViewer sei im ersten Quartal um 13 Prozent auf 151,3 Millionen Euro angewachsen und habe damit die Prognosen der Analysten von 150,4 Milliarden Euro übertroffen. Der Gewinn sei um 58 Prozent auf 23,1 Millionen Euro gestiegen. Die Marge sei um zwei Prozentpunkte auf 42 Prozent gestiegen.Der Softwareanbieter plane für dieses Jahr ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 14 Prozent auf 620 bis 645 Millionen Euro. Das operative Ergebnis solle sich auf rund 40 Prozent vom Umsatz belaufen und damit 2 Prozentpunkte höher ausfallen als ein Jahr zuvor.Sein Kollege Mohammed Moawalla von Goldman Sachs bleibe bullish und bestätige seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21 Euro. Der Fernwartungsspezialist habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und die Jahresziele bestätigt."Der Aktionär" habe TeamViewer im Oktober empfohlen. Performance seitdem: +110 Prozent. Auch wenn der Ausblick nicht ganz so stark sei, bleibe die Story spannend.Lukas Meyer von "Der Aktionär" rät bei der TeamViewer-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 03.05.2023)