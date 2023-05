Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



14,705 EUR -1,34% (04.05.2023)



14,705 EUR -2,19% (04.05.2023)



DE000A2YN900



A2YN90



TMV



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.05.2023/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer bleibe dank SMB-Segment weiter auf Kurs. Mit einem Umsatzwachstum von 13% bei einem 18%igen Anstieg beim adjustierten EBITDA (auf EUR 64 Mio.) befinde sich TeamViewer auf einem guten Weg die eigene Guidance für 2023 (Umsatzzuwachs: +9,5% bis +14%) zu erreichen. Andeutungen während des Investoren-Calls, dass in Q1 größere Pipeline-Projekte (Enterprise Segment) nicht mehr in gewohntem Maße zur Vertragsunterzeichnung hätten gebracht werden können und das abflachende Wachstum in diesem Bereich, dürften den gestrigen Kursrutsch ausgelöst haben.Die Konzern-Q1-Kennzahlen selbst seien solide, seien vorbörslich gut aufgenommen worden und würden im Rahmen der Analystenerwartungen liegen.Dementsprechend belassen die Analysten der EQUI.TS GmbH ihre Schätzungen unverändert, die Veränderung des Fair Value ergibt sich aus der Peer-Bewertung, die zu 50% ins Bewertungsergebnis einfließt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link