Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,365 EUR +0,89% (13.04.2023, 09:39)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,34 EUR +0,49% (13.04.2023, 09:29)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TeamViewer peile im laufenden Jahr trotz der Zurückhaltung mancher Kunden ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum an. Zudem sollten die Margen weiter verbessert werden. Abgerundet werde der Newsflow durch ein weiteres Aktienrückkaufprogramm. Die Einschätzungen der Analysten würden dennoch recht unterschiedlich ausfallen.Über die Planvorgaben für das laufende Jahr habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Auch die charttechnische Situation sei erörtert worden. Nun würden zwei Analystenstimmen unter die Lupe genommen.Kepler Cheuvreux habe die Aktie zuletzt von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 20,00 Euro angehoben. Der Markt unterschätze die Kundentreue und unterstützende Wirkung von "Upselling" und Preisgestaltung beim Softwareanbieter, so Analyst Florian Treisch. Positiv habe er das sich abzeichnende Ende des Sportsponsorings bei Manchester United gewertet. Dies sei ein starker Treiber für Marge und Gewinn und lasse zudem auf einen Anstieg des freien Barmittelflusses und eine sehr attraktive Rendite von rund neun Prozent im kommenden Jahr hoffen, die schwer zu ignorieren sei."Der Aktionär" bleibe insgesamt weiter recht zuversichtlich gestimmt. Liefere TeamViewer weiter wie geplant, dann könnte die Aktie den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen.Anleger sollten vor einem (Zu-)Kauf aber das Kaufsignal mit dem Sprung über die 16-Euro-Marke Euro abwarten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2023)Mit Material von dpa-AFX