Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,815 EUR +0,69% (09.08.2023, 13:22)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,815 EUR +0,54% (09.08.2023, 13:21)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (09.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bislang habe es bei der TeamViewer-Aktie noch nicht für den charttechnischen Befreiungsschlag gereicht. Nach der insgesamt guten Entwicklung im ersten Halbjahr nähere sich der Titel aber wieder dem bisherigen Jahreshoch an. Es gebe eine Reihe von Impulsgebern, die der Aktie kurz- und mittelfristig Auftrieb geben könnten.Über die Entwicklung im zweiten Quartal habe "Der Aktionär" bei TeamViewer bereits eingehend berichtet. Sowohl das Geschäft mit kleineren und mittleren Unternehmen als auch das mit größeren Unternehmenskunden sei auf dem richtigen Weg, so Berenberg-Analyst, Gustav Froberg. Besonders zufrieden gezeigt habe sich der Experte mit der prozentual zweistelligen Steigerung der durchschnittlichen Preise des Anbieters von Fernwartungs-Software. Er sehe die Papiere daher erst bei 21 Euro fair bewertet.Die weitere geografische Expansion und verstärkte Aktivitäten mit Unternehmenskunden würden ebenso wie die Erweiterung der Technologiekompetenz durch Zukäufe und der unverändert mögliche Ausstieg aus dem Sportsponsoring mit Manchester United für Fantasie sorgen. Dazu komme das laufende Aktienrückkaufprogramm.Anleger können weiterhin auf dieses Szenario setzen, den Stopp bei der Aktie aber sukzessive nachziehen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu TeamViewer AG. (Analyse vom 09.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Calls auf TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.