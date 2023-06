Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" gibt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 17 Euro für die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) aus.Für TeamViewer-Anleger werde es nun spannend, nachdem eine Schulter-Kopf-Schulter die Aktie gen Süden geschickt habe. Nach dem Durchbruch der unteren Begrenzung eines Aufwärtstrendkanals notiere das Software-Unternehmen jetzt an einem wichtigen Support. Dort entscheide sich, wohin die Reise gehe. Diese Marken sollten Neueinsteiger kennen.Diese wichtige Unterstützung liege bei 13,62 Euro und resultiere aus den Hochs vom Frühjahr 2022. Zuvor hätten die Bären die Aktie aus einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation nach unten gedrückt. Gleichzeitig habe der Stochastik-Indikator aus der überkauften in die überverkaufte Zone gedreht.Noch sei Vorsicht geboten und die Unterstützung keineswegs in Stein gemeißelt, da der Stochastik-Indikator bisher nicht in den neutralen Bereich zurückgekehrt sei. Erst wenn dies geschehe, bestehe die Chance auf eine neue Aufwärtsbewegung. Sollte der Support bei 13,62 Euro gerissen werden, warte die nächste Unterstützung an der Horizontalen bei 10,96 Euro.Auch "Der Aktionär" ist weiter von den positiven Aussichten für TeamViewer überzeugt und hält am Kursziel von 17 Euro fest, so David Schenk von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link