Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,775 EUR -0,03% (10.09.2023, 08:54)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,815 EUR -6,42% (08.09.2023)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer mache operative Fortschritte, die sowohl bei Investoren als auch bei den Analysten ganz gut ankämen. Die Aktie des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe sich im laufenden Jahr daher auch recht stark entwickelt. Nun habe die französische Großbank Société Generale (SocGen) die Aktie ausgebremst.Die SocGen habe TeamViewer vor dem Wochenende mit "hold" und einem Kursziel von 18,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Richard Nguyen habe dem Hersteller von Fernwartungssoftware in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine attraktive mittelfristige Anlagestory attestiert. Doch gegenwärtig seien die Aktien angemessen bewertet. Er habe dabei auch den guten Lauf in diesem Jahr erwähnt.Die TeamViewer-Aktie habe 2023 zwischenzeitlich um 47 Prozent zugelegt und liege auch jetzt noch rund 30 Prozent im Plus, während der MDAX seit Jahresanfang nur auf rund 7,5 Prozent komme.Nach der verhaltenen Einschätzung der SocGen habe sich die Aktie mit deutlichen Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Die Kurslücke ("Gap") von Anfang August sei geschlossen worden. Im Bereich um 15,50 und 14,00 Euro könnte sich der Titel nun wieder stabilisieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link